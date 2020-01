Tomasz Sakiewicz: Putin ma plan inwazji propagandowo-informacyjnej. Chce odwrócić uwagę od bardzo złej sytuacji w Rosji

AVI 2.1.20 11:24

Bohaterska obrona Grodna przez żołnierzy i cywilnych Polaków, przeciwko którym szły rosyjskie czołgi z przywiązanymi polskimi jeńcami. Pojmanie tysięcy polskich oficerów i policjantów, których potem zamordowano strzałem w tył głowy. Natychmiastowe aresztowanie władz polskich we wszystkich zajmowanych miejscowościach, w wielu przypadkach ślad po tych ludziach zaginął i do dziś nie wiadomo, gdzie ich zamordowano. To wszystko były oczywiście pokojowe interwencje Stalina. Z domów w miastach i miasteczkach wyrzucano mieszkańców, a kwaterowano rosyjskich oficerów, którzy często sprowadzali swoje żony, bo Polski już nigdy nie będzie - taki był powszechny bolszewicki przekaz. Podaję tylko kilka przykładów działań, z którymi miała do czynienia moja rodzina.