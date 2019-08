Tomasz Rzymkowski: Lewica to miks komunizmu i młodych marksistów

Zaskoczeniem są liderzy list SLD, z których startują też przedstawiciele Wiosny i Razem. To miks starych towarzyszy rodem z głębokiego komunizmu i młodych marksistów. Dziwię się przedstawicielom Razem, czyli IV międzynarodówki, która była stworzona w kontrze do III, czyli twardego komunizmu. Wielokrotnie Zandberg mówił, że SLD to nie lewica, a teraz znajdują się razem na listach - mówił poseł PiS, Tomasz Rzymkowski komentując powstałą niedawno lewicową koalicję.

To on wyciągnął do mnie rękę jako pierwszy. Dzięki niemu miałem okazję działać aktywnie w parlamencie. Szanuję jego decyzję, ale się z nią nie zgadzam. Gdybym się z nią utożsamiał, to bym tam był. Nie wiem, jak można połączyć ruch antysystemowy z partią najbardziej systemową. To próba liftingu wizerunkowego PSL-u. Obawiam się, że Paweł Kukiz będzie wykorzystany przez ludowców – powiedział.