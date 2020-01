To zadziwiające jak opozycji zależy na sankcjach finansowych dla Polski

Sariel 30.1.20 9:10

To głosowanie nie jest PRZECIWKO naszemu krajowi. To głosowanie ma dać znać rządowi PIS, że poszedł za daleko i niebezpiecznie zbliża się do poziomu Rosji czy Korei Północnej.

Opozycja głosowała razem z państwami zachodu.

PiS niszczy Polskę i trzeba to powstrzymać a nie zgadzać się na to, żeby mafia pisiorów przejęła w PL pełnię władzy. Zobacz co już z Tobą zrobiła. Gadasz jak potłuczony, zachowujesz się kompletnie jak Rosjanie, którzy wychwalają Putina bo Putin tak bardzo ich zmanipulował, że rosjanie prawie go czczą