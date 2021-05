,,To krok w dobrą stronę’’. ZPP ocenia Polski Ład

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprezentował swoje stanowisko ws. zaprezentowanego w sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość Polskiego Ładu. Związek pozytywnie ocenia podniesienie kwoty wolnej od podatku i większą swobodę w budownictwie, ale wymienia też pewne minusy programu, zapowiadając złożenie własnych propozycji.

Rozpoczynając swojego stanowisko Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaznacza, że na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie ocenić zaprezentowany przez partię rządzącą program nazwany Polskim Ładem, który w zamyśle ma pozwolić polskiej gospodarce podnieść się z pandemii wywołanej koronawirusem i zakopać przepaść pomiędzy Polską a bogatymi krajami Zachodu.

W ocenie ZPP zdecydowanie pozytywną częścią programu jest propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku.

- „Skokowe podniesienie kwoty wolnej i to – jak deklaruje się w Polskim Ładzie – dla wszystkich podatników, to krok w dobrym kierunku”

- podkreśla Związek.

Minusem w ocenie ZPP są z kolei zmiany dot. składki zdrowotnej.

- „Jedni na tym programie zyskają, inni – nie będący wcale, jak się to przedstawia w części oficjalnych narracji, jakąś wąską grupą najbogatszych – stracą. Co prawda do tej pory nie znamy szczegółów „ulgi dla klasy średniej”, która ma zniwelować niekorzystne zmiany w opodatkowaniu osób zarabiających w przedziale 6 – 11 tys. zł miesięcznie, ale możemy już chyba stwierdzić, że stosunkowo szerokie grono specjalistów i menadżerów na proponowanych zmianach straci”

- czytamy.

Kolejnym plusem natomiast zdaniem Związku jest zapowiedź wprowadzenia możliwości budowy domu do 70 m2 bez zezwolenia. Związek przekonuje, że może to „doprowadzić do istotnego ograniczenia problemu mieszkaniowego na wsiach i w mniejszych miejscowościach”.

- „Zdumienie budzi fakt, że akurat ta propozycja spotyka się z radykalnym sprzeciwem części komentatorów. Głosy krytyczne wobec tego pomysłu odczytujemy jako przejaw podejścia opartego na braku zaufania do rozsądku Polaków i niezrozumiałym przekonaniu o tym, że bez wyraźnego wskazania urzędnika osoby budujące tego rodzaju domy nie pomyślą np. o ich elementarnej estetyce, czy dostępie do mediów lub kanalizacji”

- przekonują autorzy.

Podsumowując swoje stanowisko ZPP pisze:

- „bardzo dobrą stroną Polskiego Ładu jest obniżka klina podatkowego dla dużej części podatników. Jest to realizacja postulatów podnoszonych od wielu lat i w tym zakresie (podniesienia kwoty wolnej i waloryzacji drugiego progu podatkowego) należy poprzeć propozycje zawarte w dokumencie. Niestety, zaproponowany sposób finansowania tej reformy (de facto przez redystrybucję od jednoosobowych działalności gospodarczych i lepiej zarabiających pracowników) jest niemożliwy do zaakceptowania. ZPP będzie proponował w tym zakresie alternatywne rozwiązania, mniej dotkliwe dla klasy średniej”.

- „W szerszym sensie niepokoić może tendencja do stymulowania strony popytowej gospodarki (zwłaszcza w kontekście konsekwentnie rosnących płac i znaczących środków, które w najbliższych latach trafią do Polski z budżetu UE i z instrumentu na rzecz odbudowy) i postępującej centralizacji. W Polskim Ładzie brakuje w naszym przekonaniu zwrotu ku deregulacji i uwolnieniu potencjału kapitału prywatnego w zakresie świadczenia usług publicznych”

- dodaje.

