To już pewne! Andrzej Duda kandydatem PiS w wyborach prezydenckich

Sobolewski na konferencji w Rzeszowie przypomniał, że we wrześniu 2018 r. w podrzeszowskiej Jasionce PiS rozpoczął kampanię przed wyborami samorządowymi. Wówczas, jak relacjonował poseł-elekt, politycy PiS mówili, że będzie to swoisty „czwórskok”.

"Obecną kampanię kończyliśmy w Stalowej Woli. Wszystkie trzy kampanie po drodze, samorządowa, do Parlamentu Europejskiego i polskiego, były wygrane. To może świadczyć tylko o jednym, że Podkarpacie jest dobrym omenem dla PiS. Jeśli tu zaczynamy kampanię lub kończymy, są one zwycięskie"-wskazał polityk. Jak dodał, już we wtorek na Podkarpacie przyjedzie prezydent Andrzej Duda, który odwiedzi Nisko.