To jest ta ,,różnorodność''? W zespole Spurek same kobiety!

„A to mój zespół w Brukseli!” - napisała na Twitterze Sylwia Spurek prezentując zdjęcie z osobami, które go tworzą. Wygląda na to, że tak chętnie przez nią powtarzanych haseł o „różnorodności” europoseł od Biedronia nie wzięła sobie zbyt mocno do serca!

Europarlamentarzystka na zdjęciu zaprezentowanym na Twitterze stoi razem z pięcioma białymi kobietami. Czyżby tak miała wyglądać walka o „równość” lewicowej polityk?

W sieci nie brak komentarzy wyśmiewających Spurek:

Szanowna Pani poseł, a gdzie diversity? — Marcin Makowski (@makowski_m) September 22, 2020

To istnie dyskryminujace ze sa same kobiety. Hipokryzja. Mowi Pani o rownouprawnieniu a tymczasem.... — Adam Czech (@AdamCzech13) September 21, 2020

diversity, jak BLM, działa tylko w jedną stronę i tylko do pewnego momentu — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) September 22, 2020

Dlaczego jesteście ubrane po męsku? Jakiś kompleks? — Dominik Naskret (@DominikNaskret) September 21, 2020

Brak Latynosów, Afroamerykanów, hindusów i Inuitów. — Niebinarny Ahmed (@niebinarny) September 22, 2020

Nieładnie. Brak różnorodności. Same blond waginoosoby. pic.twitter.com/cdPhQN1Le9 — Michał Olszewski (@_m_olszewski_) September 22, 2020

dam/twitter,Fronda.pl