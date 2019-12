To były najważniejsze wydarzenia w Kościele w 2019 roku!

Rok 2019 rozpoczęły 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie z udziałem papieża Franciszka pod hasłem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Wzięło w nich udział ok. 150 tys. młodych ludzi ze 156 krajów świata, w tym 3500 Polaków. We Mszy Świętej Posłania na błoniach im. Św. Jana Pawła II w Metro Park uczestniczyło 700 tys. osób.

We wrześniu papież Franciszek odwiedził Mozambik, Madagaskar i Mauritius. We Mszy św. i czuwaniu na Polu Soamandrakizay na Madagaskarze uczestniczyło milion osób. Papież w swoich przemówieniach nawiązywał do problemów ubóstwa, bezrobocia, korupcji polityków. „Cierpienie i ubóstwo nie należą do Bożego planu” – mówił.