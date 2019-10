Terlikowski: Mój główny zarzut do Synodu - konstrukcjonizm

Michał Pasierb 28.10.19 11:41

Nikt nie lubi jak się go robi "w konia", czy w Pachamamę.....Świat teraz jest globalną wioską, gdzie w czasie rzeczywistym każda informacja dociera do nas z przysłowiowego drugiego końca świata , a co dopiero z tak bliskiego Rzymu. Dawniej również były synody z mocno kontrowersyjnymi obradami ale pies z kulawą nogą o tym nie wiedział prócz niezbyt licznego grona.I to dla przeciętnych ludzi było, niestety. ale bardziej komfortowe...Ale to se ne vrati.....