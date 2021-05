Teksas w obronie nienarodzonych! Aborcjoniści są wściekli

Gubernator Teksasu Greg Abbott podpisał ustawę, która zakazuje zabijania dzieci nienarodzonych po wykryciu bicia serca płodu. Według ekspertów zakaz może obowiązywać od szóstego tygodnia ciąży. Do tej pory możliwe to było do 20. tygodnia. Nie obejmuje ono

Choć trudno mówić o pełnym sukcesie w kwestii aborcji w tym stanie, na tle USA Teksas jest wyjątkiem. Republikański gubernator podpisując ustawę, podkreślił:

„Życie każdego nienarodzonego dziecka z bijącym sercem zostanie uratowane przed spustoszeniami wynikającymi z aborcji”.

Nowe prawo ma wejść w życie we wrześniu. Zwolennicy „prawa” do zabijania dzieci nienarodzonych uważają, że za ustawą mogą pójść kolejne kroki w kwestii ograniczeń w zakresie dopuszczalności aborcji.

Prezes Planned Parenthood Action Fund Alexis McGill Johnson stwierdziła:

„Uchwalenie tej ustawy to nie przywództwo, to okrucieństwo i ekstremizm”.

dam/PAP,Fronda.pl