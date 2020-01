,,Tego już nie da się zatrzymać''. Męski różaniec w natarciu!

+++ 5.1.20 12:09

Modlitwa do św. Michała Archanioła



Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.



Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.