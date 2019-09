Tego jeszcze nie było! Staniszkis o opozycji: ,,Są podszyci strachem. Może są szantażowani?''

obserwator 19.9.19 12:49

Uważam że nie powinno rozpowszechniać się wypowiedzi p. Staniszkis, ona jest poglądowo politycznie obrotowa, jak ugrupowanie PSL z którego startuje jej córka, byle tylko dostać się do koryta, jak robi to od niepamiętnych czasów PSL, ugrupowanie które nikogo i niczego sobą nie reprezentuje. Dla większości tych ludzi z tzw. "opozycji" to jedyne źródło dochodu, bo nie mają żadnych zawodów lub innych umiejętności, co powiedziała sama Staniszkis, dlatego kombinują jak mogą byle tylko utrzymać się w polityce na jakimkolwiek szczeblu, w większości to pospolici przestępcy, skazani, którzy nawet z wiezienie kandydują, cwaniacy i alfonsi, etc. którzy nie nadają się nawet do prostej pracy na etacie, wiec knują, kopia rowy i dzielą społeczeństwo siejąc podziały w polityce.