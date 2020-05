Tarczyński: Jarosław Kaczyński jest absolutnym arcymistrzem!

diki 7.5.20 10:54

i tu nie myślisz... to poczytaj twarde statystyki

dali 500 + a deficyt względem PO trzy razy mniejszy , i gdyby nie wirus był by nawet zero

a te 500 to kosztuje ich może w porywach 100 zeta (a nie 700) bo ?

bo 100 zeta to VAT , około 70 zeta to CiT , i ze 150 - do 200 to wzrost koniunktury wewnętrznej..



1 . tu się zgadzam ...przekupili... problem jest taki że jak idziesz do sklepu to każdy usiłuje cię "przekupić" niższą ceną i lepsza jakością

i tak PiS przekupił 500 plus i trzy razy mniejszym deficytem ..."chłopku-roztropku" wiec ja nie chce być masochistą i nie mieć 500 plus i wielkie PO-deficyty rok do roku i emeryturę po 70-siętce bo tak za PO by było

2 . akurat PO mogła fałszować "produkcją" głosów nieważnych i tak było.. czy wierzysz w to że np. w woj. Warszawskim było 10 % głosów nieważnych (a w innych woj poniżej 1%) przy wyborach prezydenckich w 2010 gdzie Kaczyński do 24 godz miał wygraną ?

bo ja nie wierzę...dorobili

3. akurat wydruk papieru to "pikuś" ile kosztuje jeden nakład jednej gazety w kolorze.. ? se odpuść ten argument..

trzeba być ślepym aby aż tak nie myśleć i podawać aż tak głupie argumenty "hueue"