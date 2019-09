Tak Rosjanie kłamią na temat Polski i Polaków! (WIDEO)

MJ 2.9.19 12:45

bezlitosny internauta 2.9.19 12:31

Oczywiście współudział w hitlerowskim rozbiorze Czechosłowacji macie w pełni usprawiedliwiony.

Zwykli sowieccy żołnierze oddali życie w Polsce, walcząc z niemieckim okupantem. Nie każdy był gwałcicielem, nie każdy był politrukiem.

To co się stało w Polsce jeśli chodzi o zniszczenie sowieckich pomników to obłęd. Coś takiego nie wydarzyło się nawet na terenie byłego NRD.



Biedny ruski troll, troll upadającego państwa na naszych oczach. O 17 IX nawet nie wspomniał, ale o czeskich zdrajcach już tak. Zapomniał tylko dodać, że Czesi siłą wcielili Zaolzie do Czech, gdy Polska walczyła o swoje wyzwolenie w latach 1918-1921. Tak swoją drogą, nie trzeba było zaczynać wojny razem z Niemcami i w tedy nie trzeba było nikogo "wyzwalać". Praktycznie każdy sołdat krasnej armii był gwałcicielem albo politrukiem i tyle w tym temacie. Spoko Rusek, musimy znowu podjąć próbę ucywilizowania Rusków, tak, jak w 1610-1612. Tym razem żaden głupi Szwedo- Litwin Nam nie przeszkodzi.