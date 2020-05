Szumowski: stałem się celem, w który należy uderzyć

Felek 25.5.20 12:12

Bo nie s*a się we własne gniazdo. Na początek trzeba kłamać lub bagatelizować lub robić te dwie rzeczy na raz. Trzeba też zaprzeczać, szukać winnych gdzie indziej (najlepiej wśród opozycji lub wrogich służb) no i odwracać kota ogonem jak się da. Jak to nie pomoże to musimy znaleźć temat zastępczy i poczekać aż sprawa ucichnie i znów nam skoczą słupki w sondażach bo suweren wybacza szybko. Broń cię Panie Boże tylko nie mówić prawdy, nie wypowiadać słowa przepraszam ani nie wyrażać żadnej skruchy bot zguba nasza. O tym decyduje tylko i wyłącznie prezes na Nowogrodzkiej. Jak ci powie że masz się kajać to się będziesz wtedy kajał i on również powie czy masz się podać do dymisji.