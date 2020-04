Szumowski: Jesień do walka z dwoma chorobami

man.of.Stagira 24.4.20 19:50

Skoro można pajacować na tik toku a na zamknięty cmentarz można wjechać limuzyną w otoczeniu ochrony i złożyć wieńce kupione za swoje własne 1800 zł ( tyle co ma niejednokrotnie kilkuosobowa rodzina wyborców do dyspozycji na miesiąc ) to głosujcie. Na wolność i normalność nie zasługujecie - jedynie na podeszwę na pysku i "POCZUCIE odzyskania godności". Państwo z gówna i nie zgodzę się na nazywanie tego cyrku burdelem, gdyż to obraza dla burdelu w którym w końcu panują jakieś zasady.