Szumowski: 10 tys. chorych to nasze możliwości. Na tyle jest łóżek i respiratorów

kompot z buraczanych obierek 31.3.20 8:54

Przecież to absolutnie zrozumiałe:



1. w chwili obecnej, z ogólnego potencjału 10 tysięcy łóżek w szpitalach jednoimiennych, już dostępnych jest w tych szpitalach 7 tysięcy łóżek.



2. oznacza to, że z potencjału 10 tysięcy łóżek, 3 tysiące są w przygotowaniu



I totalny" kundlu, nie obrażaj ministra-człowieka, który w tym czasie dźwiga na sobie ogromną odpowiedzialność. Obrażasz go jedynie dlatego, że nie jest toi minister "totalnych".



gdyby Polską w tym czasie rządzili twoi ulubieńcy "totalni" trupy już składowane byłyby na ulicach, zabrakłoby powietrza do kół karetek medycznych a reszta narodu odżywiałaby się mrożonym szczawiem i mirabelkami. Ot co, lewaku.