Szokujące! Komentator w CNN: Trump może być gorszy od Hitlera, Stalina i Mao

Maciek Arczyński 26.8.19 12:26

@robaczek, miszczu...



CNN to stacja amerykańska. Mówi to, być może jakiś lewak z tytułem profesorskim, mieszkający w USA i do mieszkańców USA. U nas mamy np. p. Jasia Hartmana też ma tytuł prof. a poziom wypowiedzi: przedszkole. Może facet mówi prawdę a może nie, ale jest to wypowiedź przeznaczona głównie na rynek wewnętrzny bo wybory tuż tuż, a tam w USA walka jest o wiele ostrzejsza niż u nas. Tam lewaczki potrafiły w miejscu publicznym sikać na zdjęcia Trumpa w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej. Zatem jeśli już, to jest to obraz w USA. Jak napiszę o Tobie, że jesteś idiotą to to na pewno nie będzie opinia światowa. Przestań manipulować.