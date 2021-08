Szok! Messi opuszcza FC Barcelonę

To szokująca wiadomość dla świata piłki nożnej, w którym mówi się o końcu pewnej epoki. Władze FC Barcelony poinformowały dziś, że Lionel Messi opuszcza klub.

- „Mimo że FC Barcelona i Lionel Messi osiągnęli porozumienie i miały wyraźny zamiar podpisać dziś nowy kontrakt, nie może się to zdarzyć z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych (przepisy hiszpańskiej La Liga)”

- czytamy w oświadczeniu Barcelony.

Klub podziękował piłkarzowi, życząc mu „wszystkiego najlepszego na przyszłość w życiu osobistym i zawodowym”.

Do zespołu młodzieżowego Barcelony Messi dołączył jako 13-latek. Rozegrał 778 meczów, strzelając 672 goli i stając się najlepszym strzelcem w historii klubu.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona