Szok! Dane pół miliarda użytkowników FB skradzione. Najwięcej z USA, ale też b. dużo z Polski

- "Tak wielkiego wycieku danych jeszcze nie było. Z serwerów Facebooka wykradziono informacje o ponad pół miliarda użytkowników. Wśród poszkodowanych są liczni Polacy" – czytamy na portalu dobreprogramy.pl.

Jak podaje portal, do sieci wyciekło 533 miliony rekordów, a wśród użytkowników, kótych dane wyciekły jest także wielu Polaków.

Jakie dane wyciekły? Są to miona i nazwiska użytkowników Facebooka, ale także indywidualnych kodów ID każdego użytkownika, daty urodzenia, informacje o lokalizacjach i ich zmianie, lokalizacje różnych logowań. Mogą to być także adresy e-mailowe oraz informacje osobiste i biograficzne.

Ataku dokonano aż w 106 krajach, w tym na dane polskich użytkowników Facebooka. Jak informuje portal najwięcej danych zostało skradzionych użytkownikom z USA, natomiast z Polski to dane z kont ok. 2,6 mln użytkowników.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8