Szok! Ankieta w podstawówce. Pytali dziesięciolatków o uprawianie seksu. ,,Obrzydliwe i skandaliczne''

ZERR0 23.9.19 11:43

Półgej nie ma racji. O twierdzi, że to okej i cool i nie ma sprawy.

Otóż jest sprawa. Jest wiek XXI a nie XIX, i 16-latki nie zakładają rodzin jak niegdyś, tylko mają w perspektywie jeszcze kilka lat nauki i socjalizacji.

Jeśli puszczają się szybciej to nie jest to bezpieczne z definicji. A puszczają się szybciej, bo takie półgeje je do tego namawiają przekonując że to okej i cool. A potem jest to co na zachodzie - masa funkcjonalnych półsierot.

Statystyka to jest właśnie obraz życia, nie wyidealizowane przypadki, tylko szara rzeczywistość tysięcy ludzi.