Szefowa komisji rodziny: Legalizacja aborcji wpływa na zmniejszenie liczby zabiegów

Biejat zwróciła uwagę na to, że gdy Prawo i Sprawiedliwość wybierało ją na szefową komisji rodziny, „doskonale wiedziało” o tym, że posłanka Lewicy deklaruje liberalizację prawa dotyczącego aborcji. – Kiedy marszałek skieruje do mojej komisji projekt ustawy dotyczący aborcji, to na pewno zagłosuję zgodnie z moimi poglądami – mówi



Szefowa komisji rodziny w sprawie aborcji pochwaliła rozwiązania, które przyjęły się w krajach zachodnioeuropejskich. Jej zdaniem przykłady innych krajów pokazują, że „legalizacja aborcji nie tylko zwiększa jej bezpieczeństwo ale także wpływa na zmniejszenie liczby zabiegów”.