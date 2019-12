Szef BBN Paweł Soloch o pewnej poprawie w relacjach z Białorusią

"Podczas uroczystości ponownego pochówku powstańców styczniowych w Wilnie, gdzie był prezydent Andrzej Duda, obecni byli przedstawiciele Ukrainy i Białorusi. To bardzo duży sukces obu prezydentów. Wcześniej, bez udziału Białorusi, odbyły się obchody Unii Lubelskiej. Teraz odwołujemy się do tradycji Rzeczpospolitej wielu narodów" - wskazał.

Soloch wskazał, że choć Białoruś jest rosyjskim sojusznikiem, to państwo to nie dąży do eskalacji napięcia w regionie i trzeba to docenić. Są też pewne pozytywne sygnały dotyczące stosunku do Polaków na Białorusi, jak kwestia nauczycieli języka polskiego czy odbudowa cmentarza legionistów.