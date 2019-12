Szczyt NATO. Zawiedzione nadzieje Kremla

W Londynie przywódcy NATO potwierdzili swoje zobowiązanie do wzajemnej obrony zapisane w art. 5, wskazując we wspólnej deklaracji na Rosję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oświadczenie podkreśla również transatlantycką więź między Europą i Ameryką Północną. Zwiększą się też wydatki na obronność – już nie tylko USA i ośmiu innych krajów osiągających poziom co najmniej 2 proc. PKB w finansowaniu obrony. Wbrew obawom Recep Tayyip Erdogan cofnął też na szczycie tureckie weto dla aktualizacji planów obronnych krajów bałtyckich i Polski – choć tu sprawa wciąż jeszcze nie jest zamknięta, gdyż krótko po spotkaniu londyńskim Ankara znów wróciła do swych postulatów.