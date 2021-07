Szczepionki: Minister Niedzielski dziękuje abp. Gądeckiemu

Jak już dzisiaj informowaliśmy, na stronie Konferencji Episkopatu Polski opublikowane zostało oświadczenie abp. Stanisława Gądeckiego w kwestii szczepień. Szef Episkopatu podkreślił, że szczepienia są bardzo ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa. Teraz za wyrażenie jasnego stanowiska podziękował mu minister zdrowia.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że szczepienie powinno być dobrowolne, ale jednocześnie „Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się”. Odwołując się do Noty Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 roku, napisał, że „szczepienie nie jest, co do zasady, obowiązkiem moralnym”.

„Serdecznie dziękuję abp Gądeckiemu, przewodniczącemu KEP, za bardzo ważny głos kościoła w sprawie szczepień - głos, który dziś jest nam tak bardzo potrzebny”.

Dodał, że dziękuje też bp Arturowi Mizińskiemu za spotkanie i owocny dialog.

We wspomnianym oświadczeniu abp Gądecki przywoływał między innymi przykład papieża Franciszka, który zarówno sam się zaszczepił, jak i apelował o taki ruch ze strony wiernych.

