Szczepienia dzieci jeszcze w czerwcu? Decyzję podejmie minister zdrowia

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak przekazał, że szczepienia dzieci powyżej 12. roku życia przeciw COVID-19 są możliwe w Polsce jeszcze w czerwcu. Ostateczną decyzję podejmie minister zdrowia.

W ub. tygodniu Europejska Agencja Leków dopuściła szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat preparatami firmy Pfizer. Na antenie TVN24 prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak pytany był, kiedy rozpoczną się szczepienia dzieci powyżej 12. roku życia w Polsce.

- „Wakacje będą na pewno tym czasem szczepienia dzieci, indywidualnym, a czy będą podejmowane zbiorowe szczepienia dzieci w szkołach, czy w innych trybach i możliwościach, to będzie przedmiotem dyskusji i analiz”

- powiedział Cessak.

- „Myślę, że możliwy jest jeszcze czerwiec”

- dodał, zaznaczając, że decyzję przekaże minister zdrowia.

O szczepieniach dzieci w szkołach mówił dziś również na antenie Jedynki Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- „Szkoły dysponują dużymi salami sportowymi, dużymi powierzchniami – w większości miejsc, ale również na powietrzu. Na pewno miejsca do tego, by szczepić dzieci i młodzież, jeśli będą takie rekomendacje rady medycznej jest wiele i można to zorganizować na terenie szkół. My czekamy na wytyczne i na pewno włączymy się by współdziałać wraz z dyrektorami szkół, z organami prowadzącymi w tej akcji i zachęt i dobrowolnych szczepień dla dzieci i młodzieży”

- wskazał.

Podkreślił przy tym, że szczepienia młodzieży pozostaną dobrowolne. Obecnie na szczepienia przeciw COVID-19 mogą zapisywać się osoby w wieku od 16 lat.

