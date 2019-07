Szczecin. Brutalne pobicie księdza w kościele przed Mszą

W bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie trzej sprawcy zaatakowali księdza i kościelnego. Doszło do bardzo brutalnego pobicia - i to na chwilę przed Mszą świętą.

Do ataku doszło w niedzielę tuż przed godziną 18:00 w zakrystii. "Gdyby mnie trafił, to pewnie by zabił. Oni byli w jakiejś diabelskiej furii. Bluzgali, nie będę tego powtarzał. Kościelny próbował mnie zasłonić, też go uderzyli i ma szwy. Popychali panią zakrystiankę" - mówił ks. Ziejewski.