Synoptycy ostrzegają: To może być zima trzydziestolecia!!!

Andrzej Malik 6.11.19 10:45

Fronda 14 listopada 2018:

"Meteorolodzy nie mają wątpliwości, kończy się złota jesień, a nadchodzi zima. Wielu z nas zapewne nie dopuszcza myśli o mrozach i opadach śniegu. Czy w tym sezonie przyjdzie do nas zima stulecia?"

3 listopada 2016:

"Długoterminowe prognozy meteorologiczne przewidują, że czeka nas w końcu prawdziwa zima.



Wbrew kasandrycznym przepowiedniom ideologów globalnego cieplenia, jakoby bieżący rok miał być „najgorętszym w historii pomiarów”, przyroda pokazuje jednak coś innego. Meteorologowie przewidują, że czeka nas długa i mroźna zima. "

13 stycznia 2014:

"Według Globalnego Systemu Prognozowania (GFS) tworzonego przez Amerykańską Narodową Służbę Oceaniczną i Meteorologiczną lodowy wiez znad USA idzie do ... Polski. Już w połowie stycznia mają pojawić się u nas drastycznie niskie temperatury.

Czy Polskę czeka krajobraz stricte apokaliptyczny? Trzeba modlić się by do tego nie doszło"

...nie znudziło wam się jeszcze?