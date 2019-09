Świdnica: Homoaktywiści chcieli zakłócić liturgię w Katedrze

asder 15.9.19 13:56

A po co chamie tam w ogóle się pchali? Znasz powiedzenie? Jak kogoś nie proszą to go na kijach wynoszą. Ale wy lubicie się pchać na krzywy ryj tam gdzie was nie chcą. Po pierwsze kultura obowiązuje każdego, nie zależnie od tego jakie ma poglądy.