Św. Janie Pawle II módl się za nami! Wspomnienie wielkiego Polaka

Dziś Kościół katolicki na całym świecie wspomina św. Jana Pawła II, pierwszego w historii papieża z Polski i jednego z najszybciej wyniesionych na ołtarze w czasach nowożytnych świętego. Papież Polak został ogłoszony błogosławionym przez swojego bezpośredniego następcę Benedykta XVI 1. maja 2011 roku, a świętym przez papieża Franciszka 27. kwietnia 2014 roku.

Karol Józef Wojtyła urodził 18. maja 1920 roku w Wadowicach. Był drugim synem Emilii i Karola Wojtyłów. Miał też siostrę Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. W 1929 roku zmarła matka Karola Wojtyły, a trzy lata później jego brat, który jako lekarz zakaził się szkarlatyną od swojej pacjentki.

Po otrzymaniu świadectwa maturalnego w 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lutym 1940 roku poznał Jana Tyranowskiego, który miał wielki wpływ na jego duchowość. Wówczas pierwszy raz sięgnął po dzieła św. Jana od Krzyża. W 1941 roku zmarł ojciec Karola Wojtyły.

W 1942 roku wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, jednocześnie pracując w oczyszczalni sody w Barku Fałęckim. Święcenia kapłańskie przyjął 1. listopada 1946 roku, po czym udał się na studia do Rzymu. Tytuł doktora teologii otrzymał w 1948 roku. W 1956 roku objął Katedrę Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W 1958 roku został konsekrowany na biskupa, zostając biskupem pomocniczym Krakowa. Jako hasło przewodnie swojej posługi przyjął słowa: „Totus tuus” (łac. „Cały Twój”), które oddawało jego zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Aktywnie uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. W 1963 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 roku został kardynałem.

16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM! Został pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu niebędącym Włochem.

22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu, a następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI. Msza św. inaugurująca pontyfikat była transmitowana przez radio i telewizję na wszystkie kontynenty. Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.

Jego pontyfikat trwał 26 lat, będąc drugim co do długości w dziejach Kościoła. Odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, odwiedzając 135 krajów. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 43 listy apostolskie.

Odszedł do domu Ojca 2. kwietnia 2005 roku o godz. 21.37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, po Apelu Jasnogórskim. Już na jego pogrzebie 8. kwietnia wielka rzesza ludu Bożego zawołała „Santo subito”, wyrażając powszechne przekonanie o świętości papieża. W maju papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego okresu od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne.

1. maja 2011 roku został ogłoszony przez Benedykta XVI błogosławionym, a 27. kwietnia 2014 roku przez Franciszka świętym. Dzień jego liturgicznego wspomnienia wyznaczono na 22. października, czyli dzień oficjalnej inauguracji jego pontyfikatu. Zrezygnowano z tradycji ustanowienia dnia wspomnienia w dzień śmierci, czyli narodzin dla nieba świętego, ponieważ wypada on najczęściej w czasie Wielkiego Postu bądź Wielkiego Tygodnia.

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święty Janie Pawle – módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako mia-rę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, człowieku wielkiej modlitwy,

Naucz nas się modlić i wciąż módl się za nami;

Módl się za nami.

Świadku nadziei, przyspórz nam wiary i ufności

i ucz nadziei nawet wbrew nadziei.

Papieżu miłości, naucz odpowiedzialności.

Papieżu rodziny, patronuj prawdziwej miłości.

Patronie rodziny, chroń ją przed rozpadem.

Wychowawco młodych, wychowuj do wierności.

Papieżu dialogu, bądź w sercu każdej poważnej rozmowy.

Orędowniku prawdy, obnażaj mechanizmy fałszu i manipulacji.

Papieżu wolności, broń nas przed anarchią.

Apostole Jedności, ustrzeż od nienawiści i wrogości wobec siebie,

od partykularyzmu i egoizmu.

Obrońco godności człowieka,

Broń życia nienarodzonych i terminalnie chorych.

Pielgrzymie pokoju, odsłaniaj źródła konfliktów

i wskazuj drogi pojednania.

Sługo Miłosierdzia, spraw, abyśmy się stawali aktywnymi świadkami miłosierdzia,

zwłaszcza wobec tych, którzy najpilniej go potrzebują.

Święty Janie Pawle II, wyzwalaj w nas odwagę świętości

I do świętości prowadź. Kieruj nas drogą Kościoła,

wraz z Matką Miłosierdzia, której bez reszty zawierzyłeś,

prowadź przez drzwi wciąż otwierane przez Ciebie Chrystusowi. Amen

kak/brewiarz.pl, Fronda.pl