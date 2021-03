Św. Jan Paweł II: Naśladujmy posłuszeństwo św. Józefa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 marca 2001

1. Jutro, 19 marca, będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. W sercu Wielkiego Postu liturgia wskazuje nam tego wielkiego świętego jako przykład do naśladowania i jako opiekuna, do którego możemy się uciekać.

Św. Józef jest dla nas przede wszystkim wzorem wiary. Tak jak Abraham, żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność; dlatego stanowi on dla nas umacniający przykład, zwłaszcza wtedy, gdy Bóg chce, abyśmy zawierzyli Mu «na słowo», a więc nie mając jasności co do Jego zamysłu.

Jesteśmy wezwani do naśladowania św. Józefa także w pełnym pokory posłuszeństwie — cnocie, która wyraża się u niego w milczeniu i pracy w ukryciu. Jakże cenna jest «szkoła nazaretańska» dla współczesnego człowieka, kuszonego przez kulturę, która najczęściej gloryfikuje pozór i sukces, niezależność i fałszywe pojęcie wolności indywidualnej! Jakże potrzebne jest natomiast przywrócenie właściwej wartości prostocie i posłuszeństwu, szacunkowi i poszukiwaniu z miłością woli Bożej!

2. Św. Józef żył służąc swej Oblubienicy i Boskiemu Synowi; tym samym stał się dla wierzących wymownym świadectwem tego, iż «panować» znaczy «służyć». Z jego przykładu mogą czerpać przydatną naukę życiową zwłaszcza ci, którzy w rodzinie, w szkole i w Kościele pełnią rolę «ojców» i «przewodników». Myślę przede wszystkim o ojcach, którzy właśnie w dniu poświęconym św. Józefowi obchodzą swoje święto. Myślę również o tych, którzy zgodnie z Bożą wolą pełnią w Kościele funkcję ojców duchowych. Pozwólcie, że wymienię spośród nich dziewięciu biskupów, którym jutro z radością udzielę święceń w Bazylice św. Piotra. Proszę was o modlitwę za nich i za wszystkich pasterzy Kościoła.

Niech św. Józef, którego lud chrześcijański wzywa z wielką ufnością, kieruje zawsze krokami Bożej rodziny; w sposób szczególny niech wspomaga tych, którzy pełnią rolę ojców zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Niech naszym prośbom towarzyszy i wstawia się za nami Maryja, dziewicza Oblubienica Józefa i Matka Odkupiciela.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział:

Szczególne życzenia kieruję do wszystkich ojców i z radością zachęcam do przyłączenia się do kampanii «Zaadoptuj ojca», zainicjowanej przez Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civilta dell'Amore (Komitet Wspólnoty Katolików budujących Cywilizację Miłości). Jest to nowa forma adopcji na odległość, która za pośrednictwem misjonarzy pozwoli zapewnić godną pracę ojcom rodzin w krajach najuboższych. Z serca błogosławię tej inicjatywie, która pomaga rodzinom pozostać razem i przyczynia się do budowania świata bardziej braterskiego i solidarnego.

opoka.org.pl