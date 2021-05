Suski: To koniec zjednoczonej totalnej opozycji! Zauważyli, że PO proponuje drogę w przepaść

„Udało się – wygrała Polska, myślenie o Polsce wygrało. W tej sprawie jest nowa koalicja 290. Marzenia o koalicji 276 skończyło się koalicją 133. Dziś Polska może się cieszyć tym, że odniosła sukces pod rządami Prawa i Sprawiedliwości” – powiedział dziś poseł PiS Marek Suski.

W rozmowie na antenie TVP Info zaznaczył, że wczoraj chodziło przede wszystkim o przyjęcie Funduszu, który daje Polsce szanse rozwoju. Polityk stwierdził, że sukcesem zakończyła się strategia Jarosława Kaczyńskiego w wykonaniu premiera Mateusza Morawieckiego.

Ocenił również:

„Mamy koniec zjednoczonej opozycji totalnej. Dzisiaj partie opozycyjne idą swoją drogą, zauważyły, że to co proponuje Platforma Obywatelska, to jest droga w przepaść”.

Zdaniem polityka zakończyła się pewna epoka opozycji totalnej pod kierunkiem PO czy Donalda Tuska oraz Borysa Budki:

„[…] te wszystkie obraźliwe słowa o zdrajcach, które pojawiły się ust polityków PO przekreśliły te koalicję – i to dobrze dla Polski”.

Dodał, że wczorajszy dzień nie tylko był sukcesem pod rządami PiS, ale sukces wszystkich, którzy nie chcieli szkodzić Polsce oraz jej pozycji w Unii Europejskiej.

dam/TVP Info,twitter