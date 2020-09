Staszewski weźmie udział w programie ,,Liderzy’’ B. Obamy

Dwóch Polaków: homoaktywista Bart Staszewski i kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wezmą udział w przygotowanym przez fundację Baracka Obamy programie „Liderzy”. Jego celem jest „budowanie kreatorów zmian w społeczeństwach”.

- „Program identyfikuje wschodzących liderów pracujących w rządzie, w organizacjach pozarządowych i w prywatnym sektorze, którzy angażowali się na rzecz dobra wspólnego. Ma na celu zbudowanie sieci innowacyjnych i etycznych kreatorów zmian w swoich społecznościach, którzy chcą je napędzać jednocześnie się rozwijając i wspierając siebie nawzajem” – czytamy o programie na stronie Fundacji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W projekcie, poza dwoma Polakami, weźmie udział jeszcze 32 uczestników z Europy. Bart Staszewski został w nim przedstawiony jako członek zarządu Stowarzyszenia Lubelski Marsz Równości, której celem ma być stworzenie bezpiecznej przestrzeni do działania na rzecz zmian. To kolejna świetna okazja dla aktywisty, aby dalej rozpowszechniać w świecie swoje kłamstwa o rzekomo wyznaczonych w Polsce strefach, do których nie mają wstępu osoby reprezentujące mniejszości seksualne. Tak pisze o nim strona internetowa projektu:

- „W ramach swojej pracy Bart stworzył raport dokumentujący naruszenia praw LGBTQ w Lublinie oraz dokument Artykuł 18 rzucający światło na wpływ stref wolnych od LGBTQ w Polsce. Bart czerpie inspirację z oporu, solidarności i jedności wczesnych aktywistów LGBTQ podczas zamieszek w Stonewall i jest pasjonatem walki z propagandą anty-LGBTQ u boku odważnych młodych ludzi, którzy mają nadzieję na lepszą przyszłość”.

Również Zuzanna Rudzińska-Bluszcz została przedstawiona jako ważna polska działaczka walcząca o prawa osób LGBT, co ma robić jako koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

kak/Obama Foundation, Tysol.pl