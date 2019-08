Stanisław Piotrowicz nie kłamał ws. leku dla żony! Pokazał dowód

Wiesław Kaloryfer 10.8.19 10:24

Tyle że lek ten wydawany jest w opakowaniach termoizolacyjnych. Od biedy można kupic jeszcze przenośna chłodziarkę. Wyjdzie taniej niż lot ekskluzywnym samolotem w procedurze HEAD.

Pomijam już fakt, że poseł jest z Podkarpacia, a ten sam lek jest wytwarzany także w Rzeszowie (jedna z tylko kilku tego typu placówek w Polsce).

Dlatego jakby na to nie patrzeć, tego lotu nie jest posel w stanie wytłumaczyć w ten sposób.

BTW. Na gazeta.PL było rzeczywiście info, że niemożliwym jest raczej dostanie tego typu leku przez pacjenta. Ale już taka wp.pl od początku podawała, że prawdopodobnie o ten własnie lek chodzi. Byli więc tacy co wątpili, ale też i tacy, co dobrze trafili.