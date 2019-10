Spurek znowu w akcji! Tym razem chodzi o S7 i chomiki. ,,Krakowianie z pewnością docenią troskę''

retro 21.10.19 12:26

a moze to tez jest normalne ? temat idealny dla ekologów ! GERMAN NAZI CHEMICAL BOMBS ON THE BOTTOM OF THE BALTIC SEA >>> Niemieckie, nazistowskie bomby chemiczne na dnie Bałtyku ! Państwom z basenu Morza Bałtyckiego grozi gigantyczna apokalipsa ekologiczna. Morze Bałtyckie może stać się zbiornikiem trującej cieczy ! NIEMCY ZABIERAJCIE Z BAŁTYKU WASZĄ CHEMICZNĄ ŚMIERĆ ! ...> Na naszych wodach terytorialnych, w większości w Głębi Gdańskiej, znajduje się kilkadziesiąt ton broni chemicznej. Na głębokościach od 100 do czasami nawet 10 metrów leżą beczki z gazem duszącym - z cyklonem B, iperytem czyli gazem musztardowym, sarinem (znanym z ataków w Tokijskim metrze), luizytem, adamsytem czy substancjami duszącymi, paraliżującymi albo parzącymi.

Po ponad 70 latach część z beczek zawierających te substancje zaczyna się rozszczelniać. Jeżeli dojdzie do tego na masową skalę, a jest to możliwe w każdej chwili, Bałtyk może stać się morzem martwym.

- Jednym z przykładów wskazujących na to, że to nie żarty jest budowa Gazoportu w Świnoujściu, którą prowadziło polskie LNG. Podczas tej budowy, przy samym wejściu do portu, wydobyto z dna morza 1810 pocisków, bomb głębinowych, torped i innej tego rodzaju broni, w tym chemiczną. [ za tą robotę Niemcy powinny Polsce zapłacić ciężkie pieniądze !]