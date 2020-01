Spada import węgla z Rosji. Rosną krajowe zapasy

Tylko przez dziewięć pierwszych miesięcy ubiegłego roku 717 mln dolarów, czyli ok. 2,77 mld zł kosztowały zagraniczne zakupy węgla. Jak informuje biznesalert.pl, import Węgla do Polski nieco spada.

- Największym dostawcą paliwa na nasz rynek pozostaje Rosja, z której w ubiegłym roku przyjechało prawie 13,5 mln ton węgla. Po dziewięciu miesiącach tego roku z tego kraju przyjechało do nas 8,02 mln ton wobec 9,8 mln ton rok wcześniej. 1,78 mln ton mniej oznacza, że uszczupliliśmy przychody sąsiadów o jakieś 107 mln zł przy założeniu, że przywieźli by w tym samym czasie tyle samo paliwa - czytamy

Import taniego węgla z Rosji zaliczył w 2019 r. głęboki spadek. Jak wynika z danych Eurostatu, do końca września 2019 r. sprowadziliśmy z Rosji o prawie 2 mln ton mniej tego surowca niż w tym samym okresie 2018 r.

- Znacząco spadł też import ze Stanów Zjednoczonych z 1,29 mln ton do 0,64 mln ton oraz z Kolumbii z 1,04 mln ton do 0,61 mln ton. Co ciekawe mocno wzrosły nasze zagraniczne zakupy węgla w odległej Australii. Przez dziewięć miesięcy tego roku kupiliśmy tam 1,59 mln ton surowca (w samym czerwcu aż 0,4 mln ton) wobec 0,67 mln ton rok wcześniej. - pisze portal biznesalert.pl