Sondaż: Polacy nie chcą powrotu Tuska

Polacy nie chcą powrotu Tuska do polityki krajowej i nie widzą w nim przyszłego lidera opozycji - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Pollster dla "Super Expressu".

Ostatnio w mediach pojawiają się doniesienia o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki, czemu nie zaprzeczał również sam Tusk. Pojawiały się spekulacje o tym, że Tusk wystartuje w uzupełniających wyborach do Senatu, aby po ewentualnym uzyskaniu mandatu zastąpić Tomasza Grodzkiego na stanowisku marszałka Senatu.

Sam Tusk stwierdził w ubiegłym tygodniu, że jest gotowy "mentalnie, emocjonalnie i życiowo" na podjęcie każdej decyzji, która pomoże "odwrócić ten bardzo niebezpieczny dla Polski bieg spraw". Ponadto stwierdził, że jest gotów zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii.

Dzisiaj ma odbyć się kolejne spotkanie Tuska i Borysa Budki.

Najnowszy sondaż Instytutu Pollster wskazuje jednak, że Polacy są znacznie mniej optymistycznie nastawieni do powrotu Tuska niż politycy PO.

55 proc. badanych jest bowiem przeciwnych powrotowi Tuska do krajowej polityki. 32 proc. badanych uważa, że Tusk jednak powinien wrócić, a 13 proc. nie ma zdania na ten temat.

- To polityk po przejściach. Widać wyraźnie, że to część aktywu partyjnego Platformy Obywatelskiej chciałaby powrotu Tuska, ale nie elektorat. Tak się złożyło, że kiedyś, kiedy był premierem i kiedy duża część Polaków stawiała na PO, zostawił wyborców i wyjechał do Brukseli. Drugi raz nie ma już tego zaufania - skomentował wyniki sondażu prof. Kazimierz Kik.

