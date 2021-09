Sondaż. PiS cały czas do góry, KO pod wodzą Tuska dalej w dół

Jak dowiadujemy się z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRIS dla Onetu, Prawo i Sprawiedliwość może mieć dalsze powody do zadowolenia, ponieważ już kolejne badanie wykazuje dalszy wzrost poparcia dla partii rządzącej, a spadek dla każdej formacji opozycyjnej. PSL w tym zestawieniu znalazło się nawet poza Sejmem.

Według najnowszego badania IBRIS, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie na poziomie 36,6 proc. głosów i jest to wzrost o 3 pkt. proc. w stosunku do badania poprzedniego. Na Koalicję Obywatelską wskazało 23,1 proc. i jest to spadek o 3.1 pkt. proc., a na Polskę 2050 - 11, 5 proc.

Jak pokazuje sondaż, do Sejmu weszłaby także Lewica i Konfederacja – oba ugrupowania uzyskały poparcie na poziomie 8 proc.

W tym zestawieniu PSL-Koalicja Polska znalazłaby się poza Sejmem z poparciem 4,4 proc.

Niezdecydowanych było 8,4 proc. respondentów.

47,8 proc. respondentów wskazało, że zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach, opcję „raczej tak” wybrało 11,8 proc. osób. Prawie 14 proc. osób raczej nie wzięłoby udziału w wyborach, natomiast 21,2 proc. zdecydowanie nie poszłoby do urn. 5,2 proc. badanych wahało się czy wziąć udział w głosowaniu.

