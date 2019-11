Sondaż: Nokaut! Kandydaci KO bez szans w starciu z Andrzejem Dudą

Zygfryd 25.11.19 8:50

Co w tym badaniu robi Janusz Korwin Mikke? Jestem przekonany w stu procentach, że nie będzie on kandydatem, a ujęcie go w sondażu to może być nic innego, jak próba odstraszania od Konfederacji potencjalnych wyborców temperamentem kandydata. Myślę, że kandydatem Konfederatów będzie ktoś z dwójki Grzegorz Braun i Krzysztof Bosak. Liczę, że będzie to pierwszy z tych kandydatów, bo Bosak ma jeszcze czas. Natomiast Braun intelektem oraz przepiękną polszczyzną bije na głowę pretendentów pozostałych ugrupowań i to raczej on, a nie Kosiniak-Kamysz może myśleć o 15 procentach, zwłaszcza po kilku debatach.