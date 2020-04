Sondaż: Kolejny wzrost i ogromna przewaga PiS! Już 53 proc. poparcia

ktoś tam 25.4.20 8:45



No i co z tym zrobi Kim Kopertnik? No bo te "koperty śmierci"... chyba dla tych co do nich wkładali ostatnie oszczędności i jeszcze pożyczać musieli...



https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/



No i z tym:



https://www.salon24.pl/newsroom/1040361,ke-nie-zajmie-sie-sprawa-wyborow-w-polsce-reynders-wyszedl-przed-szereg