Sikorski: Wolę niemiecką lesbijkę od B. Kempy

Z Beatą Mazurek ani z Beatą Kempą na ośmiorniczki Radosław Sikorski nie pójdzie. Europoseł oznajmił to na Twitterze stwierdzając, że wolałby zjeść kolację w towarzystwie Katariny Barley. Nie wiadomo tylko po co to napisał, bo nikt raczej nie podejrzewa wspomnianych europosłanek o chęć spotkania towarzyskiego z bohaterem „afery taśmowej”.

Radosław Sikorski dokonał na Twitterze coming outu i wyjawił, z kim chciałby, a z kim nie, pójść na kolację:

- „Coming out 2.0. Od Beaty Mazurek wolę niemiecką lesbijkę Terry Reintke, a od Beaty Kempy wolę Katarinę Barley. A Państwo z kim wolelibyście pójść na kolację?” – napisał na Twitterze europoseł PO.

Coming out 2.0. Od @beatamk wolę niemiecką lesbijkę @TerryReintke a od @BeataKempa_MEP wolę MEP @katarinabarley. A Państwo z kim wolelibyście pójść na kolację? — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 7, 2020

Terry Reintke to niemiecka europosłanka, która słynie z chwalenia się swoim homoseksualizmem. Polakom dała się poznać jako obrończyni polskich środowisk LGBT. Katarina Barley natomiast to również pochodząca z Niemiec wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która ostatnio zasłynęła publicznie wyrażanymi pragnieniami „głodzenia Polski i Wegier”.

kak/Twitter