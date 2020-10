,,Seniorze, zostań w domu!’’. Szef KPRM o priorytetach w walce z COVID-19

W sobotę premier Mateusz Morawiecki przekazał, że jednym z kluczowych zadań, jakie w walce z koronawieusem stawia sobie obecnie rząd, jest otoczenie troską osób starszych. Komentując rządową strategię walki z pandemią szef KPRM Michał Dworczyk raz jeszcze zaapelował do seniorów, aby zostawali w domach.

Wobec dużego wzrostu nowych zakażeń koronawirusem rząd zdecydował się na wprowadzenie w całym kraju obostrzeń właściwych dla żółtych stref. W czasie sobotniej konferencji prasowej szef rządu Mateusz Morawiecki wskazał, że priorytetem jest ochrona osób starszych, najbardziej narażonych na ciężkie i śmiertelne przejście zakażenia.

Wobec tego zaapelował do seniorów, aby w miarę możliwości nie wychodzili z domu. Poprosił też Polaków o pomoc w robieniu zakupów czy wyprowadzaniu zwierząt osobom starszym. Od 15. października w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach wrócą godziny dla seniorów. Od 10 do 12 zakupy w tych miejscach zrobić będą mogły wyłącznie osoby po 60. roku życia.

- „Apelujemy do seniorów, by - jeżeli nie ma takiej konieczności - nie wychodzić z domu, by uniknąć ryzyka zakażenia koronawirusem” – przypomniał na antenie Polskiego Radia Michał Dworczyk.

- „Jeżeli spojrzymy na strukturę wiekową osób, które trafiają do szpitali, to seniorzy stanowią tutaj znakomitą większość” – dodał.

Szef Kancelarii Premiera zapewnił również, że Ministerstwo Zdrowia „cały czas pracuje nad doskonaleniem rozwiązań, które zapewniają dostęp do służby zdrowia nie tylko osobom chorym na koronawirusa czy zagrożonym koronawirusem”.

Zapytany o możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej stwierdził, że nie można wykluczyć żadnych scenariuszy. Zaznaczył jednak, że obecnie takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę.

kak/PAP