Senat zamrozi projekt bonu turystycznego?

Olej 9.6.20 14:15

,,Wóda dla dzieciorobów''



Nie !!!! Miliony na tęczowe ławeczki dla zakochanych mastodontów, miliony na misiowe interesy, odprawy po 300 baniek za samo bycie w promieniowaniu słońca Peru.



Nie ! Lepsze zasiłki dla relokowanych bisurmanów z rodzinami po dziesięcioro i dzielnice do których biały może wejść i już stamtąd nie wychodzi.

Lepiej otworzyć Polskę na oścież i zaprosić wszystkich lewatywowców, czerwoną międzynarodową żulię, żeby zrobiła z polskich miast to samo co dzieje się na zachodzie. To jest światowo postępowa perspektywa ! Będą nas chwalić za tę światowość, i PO-wrócą stare dobre czasy pani Ewy na metr w głąb. A głąb jaki był, jest i będzie każdy widzi. I oby jak najdalej od niego nas niosło.



Tymczasem czajka wciąż bije i leje się co się lało. Ale jak to mówił Rafałlala to się wchłonie. No i się wchłania, że czuć, że wali na pół krainy i ciągnie się za wschodzącą na firmament gwiazdą z ratusza.