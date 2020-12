Senat. Czy opozycja właśnie traci większość?

- Jeżeli przyjdą do nas senatorowie PiS z sensownym projektem, to nie będziemy go z góry odrzucali tylko dlatego, że pomysł pochodzi od partii rządzącej – mówi senator PSL Jan Filip Libicki w rozmowie z "Gzetą Polską Codziennie".

Jak uważają działacze PSL, formuła współpracy w Senacie obowiązująca pomiędzy ugrupowaniami opozycyjnymi właśnie przestała obowiązywać.

- Gdy jednak pojawiła się tzw. piątka dla zwierząt nie otrzymaliśmy wsparcia senatorów KO. Teraz nasze wsparcie KO będzie warunkowe, nad każdą propozycją będziemy zastanawiali się odrębnie i podejmowali decyzje w konkretnych sprawach. Wszystko zależy od tego, jakie będą propozycje – powiedział także Libicki.

mp/gazeta polska codziennie