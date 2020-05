Seksualizacja dzieci to zaproszenie dla pedofilów

Precz z 🌈 zarazą! 21.5.20 18:45

Oj, mają teraz do myślenia nietykalni i bezkarni celebryci! Co tu zrobić? Czy zagrozić Latkowskiemu procesem, postraszyć go sądem? A jak sąd jeszcze bardziej rozgrzebie sprawę? Wyjdą na jaw nasze kolejne świństwa? Tylko wkopiemy kolejnych celebrytów...

A może wydać jakieś "mocne oświadczenie"? „Podłe insynuacje.” „Płatni medialni zabójcy.” „Nie zostawimy tego bezkarnie”. Ale kto to będzie czytał? A może zacząć grzebać w przeszłości Latkowskiego? A nuż ukradł coś 20 lat temu? Przetrzymał książkę w bibliotece? Nie skasował biletu w tramwaju? Pokazał język w szkole?

… cholera! Po kiego czorta chcieliśmy tych parę przypadków pedofilii wśród księży (zresztą w większości gejów) rozciągnąć na cały Kościół? To nie był dobry pomysł.

Poczekajmy aż się przewali. Kiedyś taka metoda zawsze działała. No tak, ale wtedy i we władzy państwa, i w sądach mieliśmy swoich... Niech to szlag trafi!