Seksistowskie odzywki agentów CBA? Słowom B. Giertych zaprzeczyła nawet córka

Beata Giertych oskarżyła na Twitterze funkcjonariuszy CBA o seksistowskie odnoszenie się do jej córki w czasie przeszukanie wilii, jakiego dokonano w czwartek, po zatrzymaniu Romana Giertycha. Tymczasem przed jej wpisem sama Maria Giertych udzieliła wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym zapewniała, że ze strony funkcjonariuszy „nie było żadnych zachowań, które można by było uznać za naganne”.

- „@StZaryn skoro CBA działało zgodnie z procedurami to proszę mi wyjaśnić zgodnie z którą procedurą działali funkcjonariusze CBA, którzy robili niedwuznaczne propozycje i zachowywali się w sposób seksistowski w stosunku do mojej córki @GiertychMaria?” – zwróciła się do rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna żona Romana Giertycha.

@StZaryn skoro CBA działało zgodnie z procedurami to proszę mi wyjaśnić zgodnie z którą procedurą działali funkcjonariusze CBA, którzy robili niedwuznaczne propozycje i zachowywali się w sposób seksistowski w stosunku do mojej córki @GiertychMaria ? — Barbara Giertych (@BarbaraGiertych) October 18, 2020

To wyjątkowo ciekawe oskarżenie, ponieważ wcześniej córka państwa Giertychów udzieliła wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym opowiadała o kulisach czwartkowego przeszukania:

- „Jak ci państwo z CBA zachowują się w waszym domu?” – pytał dziennikarz.

- „Dosyć kulturalne na tyle, ile mogą. Przeszukują pokój po pokoju dosyć dokładnie. Jest ich kilkunastu, siły dosyć duże. Chodzą razem z tatą od pokoju do pokoju i przeszukują kolejne. Nie ma z ich strony żadnych zachowań, które można by było uznać za naganne” – mówiła Maria Giertych.

Wywiad ten przytoczył w odpowiedzi Stanisław Żaryn, proponując Beacie Giertych, aby w przypadku jakiś wątpliwości, zgłosiła sprawę do prokuratury.

Czynności były prowadzone zgodnie ze standardami. Nikt nie zgłosił takich uwag do protokołu, a Pani córka w rozmowie z mediami mówiła, że "agenci CBA zachowują się profesjonalnie" (1:25). Ma Pani jakaś wiedzę i dowody proszę kierować sprawę do prokuraturyhttps://t.co/IJaDAcPMvq — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 19, 2020

Nie tylko fakty przeczą @BarbaraGiertych, ale również wywiad z jej córką:



"GW: Jak ci państwo z CBA zachowują się w waszym domu



MG: Dosyć kulturalnie, na tyle na ile mogą.(...) Nie ma z ich strony żadnych zachowań, które można by było uznać za naganne."https://t.co/FQ79XPQ1Fx pic.twitter.com/ZleAU7Fldv — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 19, 2020

Matka z córką nie uzgodniły narracji? Bo wczoraj pani Giertychowa na Twitterze alarmowała, że jakieś molestowanie seksualne córki miało miejsce. https://t.co/ULsvaXPXMq — kataryna (@katarynaaa) October 19, 2020

kak/Twitter