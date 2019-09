Sekretarz sztabu KO: Dzieci w ręce gejów

Oto kolejny dowód na to, że głosowanie na Koalicję Obywatelską to przybliżanie Polski do ideologicznej rewolucji, obecnej już na zachodzie Europy. Sekretarz sztabu KO Adam Szłapka w odpowiedzi na pytanie o to, czy jest zwolennikiem adopcji dzieci przez pary homoseksualne odparł, że jest „zwolennikiem równości”.