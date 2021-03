Sędzia oskarżony o zgwałcenie sędzi - jest akt oskarżenia

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi K. – sędziemu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą zgwałcenia oraz naruszenia czynności narządu ciała sędzi.

Wcześniej Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego na wniosek Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prawomocnie orzekła o uchyleniu immunitetu sędziemu, zawieszeniu go w czynnościach służbowych oraz obniżeniu mu wynagrodzenia o 40 procent.

Okoliczności zdarzenia

Do zdarzenia doszło 3 czerwca 2019 roku w Bydgoszczy. W tym dniu we wczesnych godzinach porannych sędzia została poinformowana telefonicznie, że pod drzwiami jej domu stoi sędzia Jakub K. Kiedy otworzyła drzwi, zorientowała się, że jest on pod wpływem alkoholu. Wpuściła go jednak do środka, gdyż ich wcześniejsze relacje nie wskazywały na to, że musi się go obawiać.

W krótkim czasie po wpuszczeniu sędziego pokrzywdzona odbyła kilka rozmów telefonicznych, z których przysłuchujący się im Jakub K., wywnioskował, że jest w domu sama. Wtedy zaczął się zachowywać nachalnie i próbował całować sędzię, przeciw czemu ta zdecydowanie zaprotestowała. Następnie rzucił się na nią i przygniótł własnym ciałem, doprowadzając przemocą do obcowania płciowego. W trakcie napaści bił ją po głowie, próbował dusić, a także spowodował u niej obrażenia skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała trwającym nie dłużej niż 7 dni.

Zaatakowanej kobiecie udało się wyswobodzić i wezwać pomoc.

Zagrożenie karą

Jakubowi K. przedstawiono zarzut z art. 197 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Oskarżony nie odniósł się do zarzutu i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W toku postępowania wobec sędziego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500 tyś zł. oraz zakazu opuszczenia kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

jkg/pk.gov