Sędzia Juszczyszyn wezwał szefową Kancelarii Sejmu na przesłuchanie do Olsztyna

W czwartek sędzia Juszczyszyn wydał postanowienie, w którym wezwał szefową Kancelarii Sejmu do osobistego stawiennictwa w sądzie w Olsztynie. Powód? Sędzia chce osobiście zapytać, dlaczego nie wykonała polecenia sądu dotyczącego nadesłania list poparcia do KRS.

Jak dodawał, sędzia Juszczyszyn zobowiązał szefową Kancelarii Sejmu do osobistego stawiennictwa w sądzie celem złożenia wyjaśnień, dlaczego – wbrew decyzji sądu – nie nadesłała list poparcia do nowej KRS.

Rozprawa będzie jawna. Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego w związku z prośbą o nadesłanie list poparcia do KRS. Z kolei prezes Sądu Rejonowego zawiesił go na miesiąc w orzekaniu. Dziś sędzia Juszczyszyn po zawieszeniu wrócił do pracy.