Salma Hayek: Wolę umrzeć w domu

Jak dowiadujemy się z mediów, w bardzo dramatyczny sposób przechodziła zakażenie Covid-19 gwiazda Hollywood Salma Hayek. W pewnym momencie doszło do tego, że lekarze byli zmuszeniu podłączyć aktorkę do tlenu i zaproponowano jej natychmiastowe przewiezienie do szpitala, o czym opowiedziała o tym na łamach magazynu „Variety”.

- "Dziękuję, wolę umrzeć w domu" – miała odpowiedzieć aktorka na propozycję lekarzy, którzy zaproponowali jej niezwłoczne przewiezieni do szpitala i tam kontynuowanie lecznia.

Jak wyznała gwiazda, Covid-19 wyłączył ją z życia na 7 tygodni, a i obecnie ma odczuwać skutki choroby, co objawia się między innymi częstym odczuwaniem silnego zmęczenia oraz dużymi trudnościami z koncentracją.

mp/wp.pl, "variety"