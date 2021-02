Rząd swoje, a Polacy swoje: Dość juz lockdownu i innych ograniczeń

Lęk przed koronawirusem w naszym kraju spada. Według najnowszej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, poczucie bezpieczeństwa w sklepach czy hotelach lub podczas wydarzeń masowych jest najwyższe od maja 2020 roku, kiedy to rozpoczęło się badanie.

Lęk przed zakażeniem od listopada ubiegłego roku był na alarmująco wysokim poziomie 34 proc. i o taką samą wartość spadł – obecnie wynosi zero.

Michał Tokarski z Deloitte w informacji na temat badania podaje:

„Razem z Francją, gdzie indeks niepokoju również wyniósł 0 proc., jesteśmy dokładnie pośrodku skali. Wśród krajów europejskich wyprzedzają nas Niemcy, gdzie też niezmiennie od początku badania poziom niepokoju jest najniższy na świecie i wynosi – 32 proc.”.

Krzysztof Wilk poinformował z kolei, że wzrosło szczególnie poczucie bezpieczeństwa we wszystkich konsumenckich aktywnościach:

„Aż o 9 p.p. przybyło w ciągu miesiąca Polaków, którzy bezpiecznie czują się, korzystając z indywidualnych usług, czyli np. podczas wizyty u dentysty czy fryzjera, a o 8 p.p. tych, którzy nie mają obaw przed wizytą w barze czy restauracji”.

